El Presupuesto 2026 entra en su tramo final y el Gobierno ratifica el déficit cero

El Congreso nacional inicia una semana clave en el marco del período de sesiones extraordinarias, con el tratamiento del Presupuesto 2026 como eje central de la agenda parlamentaria, luego de que el Gobierno descartara que vaya a hacer modificaciones en la denominada “ley de leyes”.

Tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves 18 de diciembre, el oficialismo buscará avanzar en el Senado con la aprobación definitiva del Presupuesto 2026, sin demoras y con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.

La convocatoria a extraordinarias se extiende hasta el 30 de diciembre, con excepción del feriado del 25, y contempla un temario centrado en reformas económicas y estructurales impulsadas por La Libertad Avanza. En ese marco, el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal aparecen como las iniciativas prioritarias para el Gobierno nacional.

La Cámara alta sesionará el viernes 26 de diciembre, tras la convocatoria firmada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para debatir ambos proyectos que ya cuentan con media sanción. Según lo previsto, el tratamiento se realizará sin modificaciones, lo que permitiría al oficialismo avanzar hacia la sanción de la primera ley de leyes de la gestión de Javier Milei.

En paralelo, el Ejecutivo confirmó que no vetará el Presupuesto, pese a que Diputados eliminó el Capítulo XI del proyecto original, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. El presidente, Javier Milei, aseguró que el Gobierno “acomodará” partidas para sostener el objetivo de déficit cero, definido como una prioridad de su administración.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario destacó el recorrido parlamentario del proyecto y enumeró las instancias superadas para lograr su aprobación en general. En ese sentido, Milei descartó cualquier veto y ratificó que la estrategia oficial será reordenar el gasto sin aumentar impuestos, aún con los cambios introducidos por la Cámara baja.

La agenda legislativa de las extraordinarias también incluye la Ley de Inocencia Fiscal, que modifica el Régimen Penal Tributario, los Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, además de crear un régimen simplificado de Ganancias. El proyecto será debatido el mismo viernes 26 y constituye una de las piezas centrales del paquete económico del Ejecutivo.

En cambio, la reforma de Modernización Laboral quedó postergada para el próximo año. La decisión fue comunicada por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien confirmó que el tratamiento se retomará el 10 de febrero, luego de que el proyecto obtuviera dictamen de mayoría en comisión.

Otro de los temas que el oficialismo busca impulsar en el corto plazo es la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa de interés para las provincias mineras, orientada a flexibilizar la protección ambiental en determinadas zonas con el objetivo de fomentar inversiones. El Gobierno anticipó que convocará a un nuevo período de extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero para avanzar con estos debates.

Mientras tanto, el Senado se prepara para una sesión cargada de definiciones políticas y fiscales, en un escenario donde el oficialismo apuesta a consolidar su hoja de ruta económica y cerrar el año legislativo con la aprobación del Presupuesto 2026.