Presupuesto 2026: el Gobierno descarta modificaciones y aspira a sancionarlo en la semana

Pese a no conseguir la aprobación en Diputados del Capítulo 11, el que refiere a las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, el Gobierno nacional apuntará su estrategia a lograr esta semana la sanción del Presupuesto 2026 para dar una señal de gobernabilidad.

Tras prorrogar por dos años la denominada “ley de leyes”, desde Casa Rosada apuntarán todos los cañones de las negociaciones a sancionar el proyecto tal cual fue aprobado en la Cámara baja nacional, por lo cual no insistirá con los artículos que fueron rechazados por la oposición.

En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que el impacto fiscal que implican mantener ambas leyes, que ya fueron vetadas por el presidente Javier Milei pero luego insistidas por el Congreso, será subsanado por el Ministerio de Economía con medidas administrativas o, eventualmente, con proyectos de ley correctivos.

Tanto el presidente, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, no quieren dilatar el debate porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) viene reclamando que la gestión funcione con presupuesto aprobado. Es preciso mencionar que, el proyecto contiene una autorización para la toma de deuda pública que es relevante de cara al vencimiento de USD 4.200 que tendrá lugar en enero.

En ese marco, los senadores que responden a gobernadores dialoguistas pedirán explicaciones al Ejecutivo para buscar garantizar que el “ahorro” administrativo no implique recortar partidas provinciales. “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit”, advirtió la titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La decisión de no incorporar el capítulo XI se debe a que el oficialismo no consiguió el respaldo de otras bancadas políticas. Además del artículo 75 sobre universidades y discapacidad, el capítulo 11 incluía también una reconfiguración de los subsidios al gas, que implicaba la reducción de los distritos beneficiados por la Ley de Zona Fría, sancionada por el Congreso en 2021.

En detalle, el capítulo en cuestión fue rechazado en la Cámara baja nacional por 115 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones. Con mayor representación oficialista, pero sin mayoría propia en el Senado, desde el Gobierno saben que depende del voto de sus aliados para aprobar la iniciativa, por lo cual no introducirán reformas.

Desde el pasado jueves, hubo dos reuniones clave en Casa Rosada para definir la estrategia. Una de ellas se dio el jueves, liderada por el Presidente; y otra el viernes, la cual fue encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ambas estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.