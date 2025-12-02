Este miércoles el Programa Barrio por Barrio en los barrios Facundo Quiroga y Luz y Fuerza

El Municipio informó que este miércoles desde las 9:30 se realizará una nueva jornada del Programa Barrio por Barrio en los barrios Facundo Quiroga y Luz y Fuerza en la intersección de las calles Daireuax y Houssay.

Según detallaron, como cada miércoles desde hace más de un año, el dispositivo de abordaje territorial e integral acercará una vez más a la comunidad la gestión de trámites y servicios que son brindados desde la comuna.

Se dispondrán puestos de atención de distintas áreas del Municipio, donde quienes se acerquen podrán llevar adelante los siguientes trámites:

- SUBE

- Validación identidad Mi Argentina.

- Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

- Vacunación antirrábica de caninos y felinos

- Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

- Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas. Por ello, se renueva la invitación a acercarse a vecinos y vecinas del mencionado barrio, como así también de sectores aledaños.