Vóley: la Primera Masculina jugó “Semis” y el último Gran Prix

La Asociación Olavarriense de Vóley tuvo mucha actividad en la última semana para la categoría masculina que conoció al último campeón del Gran Prix y también a uno de los finalistas del Torneo Superior.

En la jornada del último domingo, en Mariano Moreno se disputó el último Grand Prix y el título fue para el equipo local que se hizo fuerte en su reducto y derrotó al Club Ciudad de Bolívar en el tie-break.

Tras cuatro realizaciones compartidas entre las cuatro entidades locales y la bolivarense se confeccionó por suma de puntos el programa del Gran Prix final, desarrollado este domingo en el gimnasio Eladio Manuel Arnau.

El “auriverde” fue primero en el ordenamiento general, saltando directamente a la semifinal, donde superó a Estudiantes Blanco y también Pueblo Nuevo logró la clasificación a las Semifinales donde cayó ante el representante bolivarense.

Finalizado el torneo, Dardo Diaz, presidente de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, y Rodrigo Martínez Granados, entrenador del Club Ciudad de Bolívar, encabezaron la entrega de premios con trofeos a los primeros tres clasificados.

Previamente, Pueblo Nuevo superó en sets corridos a Racing en la noche del miércoles en el gimnasio Juan Manolio y se consagró primer finalista del Oficial de primera masculino de la Asociación Olavarriense de Voleibol. Fue 3 a 0 con parciales de 25-15, 25-16 y 25-18, en 63 minutos de juego.

Los resultados:

Cuartos de Final

Estudiantes Blanco 2 – 0 Estudiantes Negro (25-23, 25-14)

Ciudad de Bolívar 2 – 0 Racing (25-20, 25-13)

Semifinales

Mariano Moreno 2 – 0 Estudiantes Blanco (25-22, 25-19)

Ciudad de Bolívar 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-18, 25-18)

Quinto puesto

Estudiantes Negro 2 – 1 Racing (25-22, 23-25, 16-14)

Tercer puesto

Estudiantes Blanco 2 – 0 Pueblo Nuevo (25-12, 30-28)

Final

Mariano Moreno 2 – 1 Ciudad de Bolívar (25-15, 14-25, 15-7)

Fuente: Prensa AOV