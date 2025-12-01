Cambios en el Código Penal: las modificaciones que impulsa el Gobierno sobre delitos graves

Elimpulsa unay, este lunes, desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete,, y la ahora exministra de Seguridad,, presentaron el, principalmente vinculados a

"Un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del Gobierno de turno, que las políticas de seguridad estén talladas en piedra", expresó Adorni. "La reforma viene a poner orden, donde antes reinaba la barbarie, la doctrina es clara: el que las hace, las paga, se pone fin a la doctrina zaffaronista", sumó.

"No importa cuánto se escondan, serán perseguidos. Y para quienes delinquen en función pública, perderán la jubilación de privilegio", aseveró el jefe de Gabinete, y apuntó: "Poco a poco las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen".

Patricia Bullrich, por su parte, sostuvo que "el Congreso va a tener una misión histórica", e hizo especial referencia a los cambios en delitos vinculados a la violencia sexual. "A partir de ahora los favorecidos van a ser la sociedad y las víctimas", describió Bullrich. "Los códigos no se cambian todos los días son cuerpos complejos; este cambio de doctrina tiene como objetivo fundamental que la Justicia llegue a tiempo, que las penas sean efectivas y que no se sientan insuficientes", precisó.

"Los chicos abusados sexualmente en cualquier contexto, familiar, escolar, no pueden denunciar, porque tienen enfrente a su padre, su abuelo, en consecuencia este delito es imprescriptible, es decir, si ese chico puede hablar 30 años después, ese delito se va a investigar", agregó Bullrich, y destacó el precedente que marcó el diseñador Roberto Piazza años atrás con su caso.

Los cambios más salientes

• Ejecución de las condenas: se buscará que se cumplan las penas completas.

• Las condenas a perpetua no van a tener límite temporal. Si se le suman los años, quienes cometan delitos graves pueden tener condenas muy altas.

• Cambios en el concepto de legítima defensa: cambiará la presunción en favor de quien se defiende. Las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento.

• El Código será aplicable a todas las provincias.

• Serán imprescriptibles los delitos graves y gravísimos, tales como homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades, sustracción de menores, trata de personas, procesos contra organizaciones criminales, terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes. Estas serán de cumplimiento efectivo y el 82% de los casos van a ser con prisión efectiva.

• Los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

• Suba en las penas de los homicidios: el homicidio simple pasaría de 25 a 30 años.

• De acuerdo a los agravantes dentro del delito de homicidio se tendrá en cuenta si se trata de un magnicidio, si matan a una autoridad de un instituto educativo, si las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores.

• Imprudencias de tránsito: la pena actual es de 1 a 3 años, y agravada de 2 a 4. En el nuevo Código cambia de 2 a 6 años, simple, y agravada de 3 a 6 años.

• Para quienes porten armas sin el permiso correspondiente, va a haber una condena taxativa concreta.

• Cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias, la víctima será la primera en enterarse. (DIB)