Qué "poder" tiene el pasaporte de la Argentina

El, elaborado por la consultora, actualizó el ranking 2025 de los documentos más valorados del mundo y dejó aa nivel global.

El informe analiza 200 países a partir de tres ejes: movilidad, calidad de vida e inversión, con el objetivo de medir la posibilidad de viajar sin visa, así como el acceso a entornos económicos y sociales favorables. Y en ese sentido, se refleja una mejora sostenida de la Argentina en los últimos años.

Desde GCS señalaron que este índice es una referencia para comprender el valor de la ciudadanía global y que la fortaleza de un pasaporte “no reside solo en la cantidad de fronteras que abre, sino en la libertad, la estabilidad y las oportunidades que brinda a sus ciudadanos”.

En América Latina, el pasaporte mejor posicionado fue el de Chile, que ocupa el puesto 47. Detrás se ubican Brasil (50°), Argentina (51°) y Uruguay (54°), todos con una evolución positiva en comparación con la edición 2021 del índice. El documento argentino aún requiere visa previa para ingresar a 21 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, China y Canadá.

Según el Global Passport Index 2025, el ranking de los pasaportes mejor posicionados a nivel mundial quedó encabezado por Suecia, seguido por otros europeos como Suiza, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido. Recién en el noveno puesto aparece una nación asiática: Singapur.

En el apartado calidad de vida, el pasaporte argentino obtuvo una mejor posición que en el ranking general. Según el informe, Argentina se ubicó en el puesto 33, solo por debajo de Chile (23°) y Uruguay (29°) dentro de la región, lo que refleja un mejor rendimiento en aspectos relacionados con el bienestar. (DIB)