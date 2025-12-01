El Hospital emitió un comunicado oficial sobre el fallecimiento de Aitana Aylén Canoso de tres años

Autoridades sanitarias e integrantes del sistema de salud expresaron públicamente sus condolencias a la familia de Aitana Aylén Canoso de 3 años de edad ante su fallecimiento, quien estuvo internada en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” hasta el día de su deceso el miércoles 26 de noviembre.

A través de un comunicado oficial, se informó que "como exigen los protocolos se realizaron revisiones internas, se analizaron procesos, tiempos y el proceder profesional, sin encontrar elementos que indiquen un evento adverso o una pérdida de oportunidad. La institución sostiene su compromiso con el Programa de Seguridad del Paciente, que busca reducir riesgos y revisar permanentemente los procesos asistenciales".

El equipo sanitario quedó a disposición de la justicia para aportar toda la información requerida en el marco de la causa judicial caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y esclarecer los hechos.

Si bien la familia de Aitana ha estado reunida con los médicos y profesionales de salud en reiteradas oportunidades a efectos de brindar precisiones sobre cada una de las intervenciones realizadas, "las autoridades responderán y aportarán claridad todas las veces que la familia lo requiera".

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” reiteró su compromiso con toda la comunidad por brindar un servicio de calidad y nuevamente lamentó profundamente la irreparable pérdida.