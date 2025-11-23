Olavarría recibe la “Noche de las Librerías” | Infoeme
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:08hs
11°
Domingo 23 de Noviembre 2025 - 21:08hs
Olavarría
11°
Infoeme
 |  cultura
 - 23 de Noviembre de 2025 | 20:39

Olavarría recibe la “Noche de las Librerías”

El evento se realizará durante las jornadas del 6 y 7 de diciembre, en la Casa del Bicentenario.

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informa que en el mes diciembre llegará a la Casa del Bicentenario la Noche de las Librerías, un propuesta que vincula la lectura, la cultura, en un emblemático y atractivo espacio de nuestra ciudad.

La cita será el viernes 6 y sábado 7 de diciembre, en el horario de 19 a 23:30 horas, con la participación de librerías local, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y autores.

A la par, se ofrecerán también actividades y propuestas artísticas, además de oferta gastronómica.

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de La Noche de las Librerías, una oportunidad perfecta para descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME