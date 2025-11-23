Olavarría recibe la “Noche de las Librerías”

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, informa que en el mes diciembre llegará a la Casa del Bicentenario la Noche de las Librerías, un propuesta que vincula la lectura, la cultura, en un emblemático y atractivo espacio de nuestra ciudad.

La cita será el viernes 6 y sábado 7 de diciembre, en el horario de 19 a 23:30 horas, con la participación de librerías local, que ofrecerán una amplia variedad de títulos y autores.

A la par, se ofrecerán también actividades y propuestas artísticas, además de oferta gastronómica.

El Municipio de Olavarría invita a toda la comunidad a participar de La Noche de las Librerías, una oportunidad perfecta para descubrir nuevos autores, conocer escritores locales y sumergirse en el mundo de la lectura.