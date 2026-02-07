Barrio Amparo Castro: Un hombre falleció luego de dispararse durante un allanamiento

Un hombre de 50 años se disparó en la sien durante un allanamiento realizado durante la tarde de este viernes en el monoblock 3 del barrio Amparo Castro.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría de la Mujer y Comisaría Segunda encontraron la puerta cerrada por lo que la derribaron e ingresaron a la casa. Según se pudo saber, el allanamiento se enmarcó dentro de una causa por protección contra la violencia familiar.

Una vez dentro de la vivienda se encontraron con que el hombre se encontraba dentro de una habitación encerrado con llave. En este marco, el personal policial forzó la puerta y el hombre se disparó en la sien con un revólver calibre 32.

El hombre identificado como Eduardo Daniel Contrera fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal. Finalmente, falleció durante la mañana de este sábado.

El hecho quedó caratulado como “averiguación de causales de muerte” y cuenta con la intervención de la UFI N° 10, a cargo de la doctora Mariela Viceconte. En las próximas horas se realizará la autopsia.