Sabado 07 de Febrero de 2026
Sabado 07 de Febrero de 2026
Olavarría
 7 de Febrero de 2026

Azul: Despiste y vuelco en la Ruta 3

Foto: Noticias de Azul

Este viernes en horas del mediodía se registró un despiste y posterior vuelco en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional N°3. El siniestro fue protagonizado por un vehículo Nissan Tida, conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba acompañado por Ana Inés Serra, ambos con destino a la ciudad de La Plata.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado perdió el control y terminó volcando en los préstamos de la ruta. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido.

En el lugar trabajaron agentes de Peajes de Corredores Viales y efectivos policiales de Vial Azul, quienes asistieron la situación y ordenaron el tránsito.

Fuente: Noticias de Azul

