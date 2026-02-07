Azul: Despiste y vuelco en la Ruta 3

Este viernes en horas del mediodía se registró un despiste y posterior vuelco en el kilómetro 269 de la Ruta Nacional N°3. El siniestro fue protagonizado por un vehículo Nissan Tida, conducido por Daniel Chiaradia, quien viajaba acompañado por Ana Inés Serra, ambos con destino a la ciudad de La Plata.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado perdió el control y terminó volcando en los préstamos de la ruta. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido.

En el lugar trabajaron agentes de Peajes de Corredores Viales y efectivos policiales de Vial Azul, quienes asistieron la situación y ordenaron el tránsito.

Fuente: Noticias de Azul