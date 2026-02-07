A puro color, diversión y emoción comenzaron los Carnavales 2026

Olavarría disfrutó en la jornada de este viernes la primera noche de los carnavales oficiales 2026, organizados por el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos aires. Un importante marco de público se acercó y disfrutó de la tradicional propuesta que se prolongó hasta ya iniciada la madrugada de este sábado.

Como no podía ser de otra forma la fiesta se desarrolló en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, que lució todo su esplendor para la ocasión. Además, la participación local pudo disfrutar no sólo en la pasarela y en el público, sino también en las decenas de puestos de comida, venta de espuma y alquiler de sillas que pudieron verse a todo el largo del predio.

La primera noche contó además con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por integrantes de su gabinete.

Tras la sirena de bomberos, que marcó el inicio de la fiesta, el “Señor IA”, el momo que será quemado en la noche del domingo, atravesó la pasarela.

Los Centros de Día, además de los Programas Callejeada y Verano Dorado, impulsados desde las Subsecretarías de Protección Integral de Derechos y Deportes del Municipio respectivamente, fueron los primeros en cosechar los aplausos del público, como así también la emoción de sus familiares y amigos.

Luego fueron los turnos de El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, que aportaron todo su color, música y danza.

El cierre fue con las presentaciones de Daii Yara, que desplegó todo su repertorio, que incluyó además una banda en vivo, y luego la destacada presentación de Bahía Ba, que cosechó la ovación del público que permaneció hasta el cierre para no perderse todo el brillo y talento de sus percusionistas, músicas y pasistas.

Los Carnavales Oficiales 2026 continuarán este sábado y culminarán el domingo, con una noche especial que contará con la presencia de Mirú Mirá y la quema del momo, “El señor IA”, que también pasó por la pasar.