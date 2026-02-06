Zubillaga completó otras dos buenas actuaciones

La competencia internacional estival completó dos nuevas fechas con buenas actuaciones de los pilotos de Olavarría.

En el Circuito del Moto Club Carlos Casares se corrió la 9° fecha del certamen donde los representantes locales se subieron al podio.

Crisian Zubillaga, uno de los pilotos que lucha por quedarse con el campeonato en los 500 cc., finalizó segundo detrás del británico Drew Kemp. Por otro lado, Thiago Mensi consiguió el triunfo en la carrera decisiva de 200 cc.

Luego, en el Auto Moto Club de Bahía Blanca tuvo continuidad la competencia donde Drew Kemp y Facundo Albín, el 1-2 del campeonato, no accedieron a la final y a pesar de no haber subido al podio, Cristian Zubillaga descontó puntos con el cuarto puesto.

El olavarriense sufrió varias caídas en la pista Antonio Miranda pero igualmente logró completar la fecha descontando puntos en la clasificación general a falta de tres fechas para el final.