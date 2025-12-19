Unidad 38: 68 personas privadas de la libertad egresaron de la escuela primaria

En el cierre del ciclo lectivo de la Escuela Primaria de Adultos N° 701, que funciona en la Unidad Penal Nº 38 de Sierra Chica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), se entregaron certificados a los alumnos que se graduaron y ahora podrán acceder al nivel Secundario.

En esta ocasión, 68 personas privadas de la libertad, pertenecientes a los turnos mañana, intermedio y tarde, recibieron sus certificados de finalización de estudios primarios, dando así un paso fundamental hacia la continuidad de su trayectoria educativa en el nivel secundario.

Participaron del acto el director de la Unidad 38, Gastón Freites; el coordinador General de Educación, Cultura y Deporte del Complejo Centro Zona Sur, Pablo Tellez; el subdirector de Inclusión, Carlos Lendi; el subjefe de Tratamiento, Nicolás Navarro; el coordinador de Educación y Cultura, Mariano Beratz; y la coordinadora de Formación Técnica y Oficios, Valeria Silva.

El cuerpo docente, encabezado por su directora, Mariel Lasso y el vicedirector Eduardo Alves, acompañaron la ceremonia en un clima de gran emoción, valorando el esfuerzo realizado por cada estudiante y el trabajo conjunto que permitió alcanzar los objetivos propuestos durante este ciclo lectivo.

Durante la jornada, integrantes del Pabellón Literario Nº 12 presentaron una puesta teatral de creación colectiva, en la que destacaron el rol del docente y la importancia de las trayectorias educativas como herramientas para proyectar un futuro más justo y con mayores oportunidades.

El acto concluyó con palabras de reconocimiento, agradecimientos y un mensaje común orientado a fortalecer el trabajo articulado y los nuevos desafíos planteados para el año 2026.