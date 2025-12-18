Handball: el Torneo Clausura de la “Copa Olavarría” definió campeón | Infoeme
Jueves 18 de Diciembre 2025
Jueves 18 de Diciembre 2025 - 20:11hs
 deportes
 Handball
 18 de Diciembre de 2025

Handball: el Torneo Clausura de la “Copa Olavarría” definió campeón

Estudiantes Negro se consagró campeón de la segunda edición de la “Copa Olavarría” que tuvo su definición el pasado sábado.

En el Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió la definición de la “Copa Ciudad de Olavarría” que organizó en conjunto la Subsecretaría de Deportes, clubes y jugadores y jugadoras locales.

 

En el último día de competencia se jugó el Súper4 que concluyó con la consagración de Estudiantes “Negro” por 45 a 25 al “Bata” Blanco.

 

Previamente, la jornada había iniciado con victoria para Estudiantes “Blanco” sobre Instituto por 46 a 20 y en la otra semifinal, Estudiantes “Negro” derrotó por 27 a 21 a Universitario. 

 

Fuente: prensa Municipal

 

