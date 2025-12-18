Handball: el Torneo Clausura de la “Copa Olavarría” definió campeón

En el Macrogimnasio del Parque Guerrero recibió la definición de la “Copa Ciudad de Olavarría” que organizó en conjunto la Subsecretaría de Deportes, clubes y jugadores y jugadoras locales.

En el último día de competencia se jugó el Súper4 que concluyó con la consagración de Estudiantes “Negro” por 45 a 25 al “Bata” Blanco.

Previamente, la jornada había iniciado con victoria para Estudiantes “Blanco” sobre Instituto por 46 a 20 y en la otra semifinal, Estudiantes “Negro” derrotó por 27 a 21 a Universitario.

Fuente: prensa Municipal