Correo Argentino tiene el primer sistema de clasificación robótica de América Latina

Correo Argentino inauguró en su planta logística de Monte Grande el primer sistema deinstalado por un operador postal en América Latina, una tecnología que permitirá triplicar la capacidad operativa de la empresa en todo el país.

En su planta de Monte Grande, Correo Argentino puso en marcha el nuevo sistema robotizado, conocido como sorter, que permitirá triplicar la capacidad operativa de la empresa.

Funciona con 240 robots autónomos sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados, integrando inteligencia artificial, sensores y algoritmos de direccionamiento inteligente, y puede procesar hasta 9.000 paquetes por hora.

La planta de Monte Grande cuenta con 13 puestos de inducción, que permiten un flujo continuo de carga, y 130 salidas de clasificación, optimizando los tiempos de procesamiento y reduciendo al mínimo los márgenes de error.

El sistema está diseñado para paquetes pequeños y medianos de hasta cinco kilos, que representan la mayor parte del flujo del comercio electrónico nacional e internacional. Además, los robots se recargan de manera automática, ya que el sistema monitorea en tiempo real el nivel de batería y gestiona las estaciones de carga.

Resultados financieros de Correo Argentino

El avance tecnológico se inscribe en un proceso de reordenamiento financiero de la empresa. Según datos oficiales, Correo Argentino -Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria-. revirtió un déficit de 113.000 millones de pesos en 2023y alcanzó un superávit de 48.000 millones de pesos a junio de 2025, además de aportar 34.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. “Desde noviembre de 2024 operamos sin fondos del Estado y hoy devolvemos valor a los argentinos”, destacó Camilo Baldini, CEO de la empresa.

El plan para el 2026

Como parte de la hoja de ruta para 2026, la empresa prevé completar la automatización total de la planta de Monte Grande e incorporar nuevas tecnologías, entre ellas:

* Un segundo sorter para paquetes de hasta 30 kilos.

* Tecnología RFID para trazabilidad en tiempo real de piezas y contenedores.

* Aforadoras industriales para control automático de facturación.

* Vehículos de Guiado Automatizado (AGV) para el movimiento robotizado de contenedores.