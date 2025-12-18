Este jueves se hará el acto de entrega de las últimas 22 viviendas del Barrio CECO III | Infoeme
30°
Olavarría
 - 18 de Diciembre de 2025 | 09:26

Este jueves se hará el acto de entrega de las últimas 22 viviendas del Barrio CECO III

El acto se realizará a partir de las 14:30 en Guisasola 4151 en donde se entregarán las últimas 22 casas del Barrio CECO III, a dos semanas de fin de año.

El Centro de Empleados de Comercio de Olavarría informó que este jueves por la tarde se realizará el acto de entrega de las últimas 22 viviendas del Barrio CECO III

Según detallaron desde el CECO, el acto se realizará a partir de las 14:30 en Guisasola 4151 para completar la entrega de las 100 viviendas del nuevo Barrio con la integración de las últimas 22 familias que cumplirán el sueño de la casa propia.

Será el tercer y último acto de entrega de viviendas del barrio para completar el proyecto habitacional desarrollado en conjunto con el Municipio de Olavarría y el Gobierno Provincial.

En el último acto realizado a fin de de septiembre, fueron 21 familias las que recibieron las llaves de su casa y este jueves, a dos semanas del cierre del año, se entregarán las 22 que faltaban.

 

