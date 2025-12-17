Se realizará una charla debate sobre la nueva reforma laboral

En el marco de la movilización al Congreso contra la Reforma Laboral, este jueves se llevará a cabo una charla debate sobre el proyecto que pretende sancionar el Gobierno Nacional.

Será desde las 19 en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Coronel Suárez 2423. Cuenta con la organización de la CTA Regional Olavarría.

Se destaca la participación de Lucas Miriuka, delegado regional de Ministerio de Trabajo de la Provincia en Olavarría.y abogado especialista en derecho laboral, para analizar "el impacto de esta reforma sobre los derechos de las y los trabajadores".