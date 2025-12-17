Denunciaron despidos en Cementos Avellaneda y la empresa desmintió la situación

En la jornada de este miércoles se conoció que AOMA había denunciado el despido de seis trabajadores de la empresa Cementos Avellaneda y la posterior paralización de varios sectores para pedir por la reincorporación de dichos empleados.

Frente a esta situación, la compañía emitió un duro comunicado desmintiendo enfáticamente que exista una restructuración, o recorte de personal en curso: "El secretario de la seccional de AOMA Olavarría miente y somete a los más de 400 trabajadores de la Fábrica a los que dice defender, y a toda la comunidad, a una situación extorsiva que pretendió extender en el tiempo".

"Se trata de una situación puntual en el sector de despacho. Se originó en el mes de julio de este año, cuando se puso en funcionamiento una nueva línea para poder cumplir con el cambio de bolsas de 50 a 25 kg. En ese momento, AOMA Olavarría llevó a cabo una medida de fuerza completamente desmedida, reclamando la incorporación de personal adicional al necesario para el sector. Ante esta presión gremial, la Fábrica se vio obligada a tomar personal a plazo para un período de prueba con acuerdo del propio sindicato", manifestaron desde Cementos Avellaneda.

En ese sentido, detallaron que durante los meses de agosto, septiembre y octubre, "la empresa trabajó en el sector y demostró acabadamente cuál es la dotación necesaria, cumpliendo holgadamente con los tiempos de descanso y licencias a su personal. Esto fue confirmado por un estudio de métodos y tiempos realizado por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y por la Consultora CMT. Dichos informes fueron puestos a disposición tanto del Gremio como del Ministerio de Trabajo".

Como consecuencia de lo anterior y luego de haberlo comunicado al gremio AOMA, la empresa notificó la finalización de los contratos de las últimas seis personas que se incorporaron al sector.

"Ante la difícil situación que atraviesa nuestra industria, reafirmamos el compromiso con todo nuestro personal y la comunidad entera de Olavarría, como lo hemos venido haciendo durante los más de 100 años de historia que nos preceden. Este tipo de medidas irracionales, como las que nos encontramos padeciendo en este momento, ponen en riesgo la continuidad de la normal operación de la Compañía y la estabilidad de las fuentes de trabajo", cerraron en el mensaje oficial.