Este viernes se llevará a cabo el acto de sorteo y adjudicación de lotes con servicios en Villa Alfredo Fortabat

El Municipio de Olavarría informa que en el mediodía de este viernes se llevará a cabo el acto público de sorteo y adjudicación enmarcado en el “Programa Municipal de Lotes con Servicios para Villa Alfredo Fortabat”, una muestra más de la decisión política del Gobierno Municipal de seguir brindando soluciones habitacionales concretas a vecinos y vecinas del Partido de Olavarría.

La actividad se desarrollará desde las 12:30 horas en el club Loma Negra, por lo que se invita a quienes se inscribieron durante las últimas semanas a acercarse. Se contará con la presencia de funcionarios municipales.

Participarán del sorteo todas las personas que se anotaron durante las últimas semanas a través del Registro de Demanda Habitacional, plataforma que se encuentra disponible en el sitio web del Municipio de Olavarría. El plazo fue desde el 14 de noviembre al 14 de diciembre.

Vale recordar que uno de los requisitos ineludibles fue ser nativo o radicado en la localidad, una impronta que desde la actual gestión municipal se le ha dado a este tipo de programas, con el objetivo de seguir fomentando el arraigo, pero también la tradición y la particularidad de cada comunidad del Partido.

El Programa Municipal para Villa Alfredo Fortabat se encuentra integrado por 39 lotes con servicios. Tal es así que, una vez culminados los trabajos de infraestructura, contarán con tendido de red eléctrica, red de gas, agua y pavimento.

Estarán distribuidos en tres manzanas ubicadas en la Circunscripción VIII, sección A, fracción V, Parcela 1. Los lotes fueron generados a partir de la subdivisión de un macizo que incluyó la entrega de una manzana a Bomberos, para que puedan llevar a cabo la construcción del nuevo Destacamento de la localidad.