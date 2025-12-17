Quedó oficialmente inaugurada la nueva sede de la Subdelegación de Policía Científica de Olavarría

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo la inauguración formal de la nueva sede de la Subdelegación de Policía Científica Olavarría. Un espacio que fue reacondicionado con recursos municipales con el objetivo de brindar a la mencionada especialidad un espacio de trabajo acorde, preparado para el desarrollo de las tareas en condiciones óptimas.

Además, se trata de la quinta dependencia inaugurada por la actual gestión municipal, lo que se traduce en un beneficio directo en materia de descentralización y prevención. El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su gabinete y autoridades policiales encabezaron la presentación oficial.

La actividad se concretó minutos después de las 10, en la casona ubicada sobre avenida Fortabat al 7200, en el predio donde se encuentra además la Escuela Agraria. “Para nosotros es central trabajar en seguridad y puntualmente en prevención. Por eso desde que iniciamos la gestión decidimos cercanía, descentralización y por sobre todas las cosas coordinación con las distintas especialidades de la fuerza, de la policía de la Provincia de Buenos Aires. Es en ese marco que estamos inaugurando esta Subdelegación de Policía Científica”, enfatizó Wesner.

“En esta articulación quiero agradecer también a las autoridades educativas de la ciudad, principalmente al jefe distrital, a la jefatura regional, a la directora de este establecimiento técnico agronómico N° 1. Si de coordinación y de trabajar mancomunadamente se trata, vaya si esto es una respuesta y una apuesta”, añadió el jefe comunal, quien detalló que la obra demandó una inversión municipal cercana a los 40 millones de pesos.

“Esto se hizo íntegramente con trabajo interno, con trabajo municipal, con trabajadores y trabajadoras que nos permiten que las cosas sean más sencillas, más fácil. Así que quiero agradecer el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo que han puesto y que han colocado aquí. Trabajar mancomunadamente y coordinado con la fuerza bonaerense es trabajar por y para los olavarrienses. Por eso es necesario la descentralización. Esta es la quinta dependencia que ponemos en funcionamiento en un nuevo lugar, en un nuevo punto del partido de Olavarría”, concluyó Wesner.

En la ocasión el jefe comunal estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el Secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana, además del presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán.

Estuvieron presentes además el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Olavarría, el comisario inspector Leandro Scavuzzo, por la Policía Federal Argentina, la comisario María Vanesa Rojas, el delegado Departamental de Policía Científica Azul, el comisario Fernando Gómez, además el director provincial de fiscalización y control policial Joaquín López Acotto, además de jefes de distintas unidades operativas con sede en el Partido de Olavarría, autoridades policiales, legislativas y municipales.