En estas Fiestas, ChangoMâs presenta “La Noche de Mâs Ofertas” de Navidad

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única que tendrá más de 15.000 productos con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y precios imperdibles para adelantarse a las compras de navidad y año nuevo en todas las sucursales ChangoMâs del país y en MâsOnline.

Este miércoles 17 de diciembre las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Punto Mayorista del país permanecerán abiertas hasta las 23hs con ofertas, descuentos y financiación especial desde las 14 horas. Todas estas promociones y descuentos también estarán disponibles en la tienda digital MâsOnline para todo el país.

¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?

· Oportunidad de 2x1 en todos los budines, pan dulces, postres, turrones y confituras de navidad (exclusivo MâsClub). También 2x1 en productos de almacén y bebidas seleccionados, helados, prefritos de pollo, papas congeladas y jugos en polvo. Además, en vasos y copas sueltas, vajilla de cerámica, almohadas y en todos los juguetes para combinarlos como quieras.

· Oportunidad de 3x2 en vinos, sidras y espumantes. También en todas las cápsulas de café.

· Opción del 80% en la segunda unidad de todas las galletitas dulces (exclusivo MâsClub) y en yogures, postrecitos y pastas seleccionadas.

· Oportunidad de 4x2 en quesos y fiambres feteados.

· 50% de descuento en camas elásticas y piletas. También en monopatines, rollers, artículos de fitness y productos de camping (exclusivo de MâsClub).

· 50% de descuento y 12 cuotas sin interés en muebles de interior y colchones.

· 35% de descuento y 6 cuotas sin interés en la compra de valijas.

· Miles de oportunidades de 35%, 30%, 25% y 20% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.