Fútbol Femenino: Estudiantes y Ciudad de Olavarría, campeones

Los certámenes organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas tuvieron definiciones el pasado fin de semana.

En Primera División, Club Ciudad de Olavarría ganó el Torneo Clausura y forzó la Finalísima al vencer por penales a Municipales que no logró sostener dos goles de ventaja en el estadio central del Parque Guerrero.

La Final Anual para conocer al mejor equipo del 2025 se jugará el venidero domingo desde las 11:00 en el Tete Di Carlo con el arbitraje de Darío Vidovi.

Por otro lado, en el estadio “Tano Stuppia” del Club Municipales se jugaron las Finales Anuales de Sub14 y Sub17 con consagración para Estudiantes.

Los resultados:

En Primera:

Municipales 2 (2) (Angueira, González) – 2 (4) (Sosa, Narváez) Club Ciudad de Olavarría

Finales Anuales:

Sub14:

Estudiantes 2 (Jazmín Bonillo -2-) – 0 Racing

Sub17:

Estudiantes 0 (4) – 0 (1) Municipales