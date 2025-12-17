Fútbol Femenino: Estudiantes y Ciudad de Olavarría, campeones | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 21:18hs
17°
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 21:18hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol Femenino
 - 17 de Diciembre de 2025 | 20:49

Fútbol Femenino: Estudiantes y Ciudad de Olavarría, campeones

En el transcurso del fin de semana hubo definiciones para el fútbol femenino olavarriense. Hubo campeones anuales en formativas y ganador del Torneo Clausura en Primera División.

Fotos: prensa LFO // Andrés Arouxet

Los certámenes organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías femeninas tuvieron definiciones el pasado fin de semana.

 

 

En Primera División, Club Ciudad de Olavarría ganó el Torneo Clausura y forzó la Finalísima al vencer por penales a Municipales que no logró sostener dos goles de ventaja en el estadio central del Parque Guerrero.

 

La Final Anual para conocer al mejor equipo del 2025 se jugará el venidero domingo desde las 11:00 en el Tete Di Carlo con el arbitraje de Darío Vidovi.

 

 

Por otro lado, en el estadio “Tano Stuppia” del Club Municipales se jugaron las Finales Anuales de Sub14 y Sub17 con consagración para Estudiantes.

 

Los resultados:

En Primera:

Municipales 2 (2) (Angueira, González) – 2 (4) (Sosa, Narváez) Club Ciudad de Olavarría

 

Finales Anuales:

Sub14:

Estudiantes 2 (Jazmín Bonillo -2-) – 0 Racing 

Sub17:

Estudiantes 0 (4) – 0 (1) Municipales

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME