Milei recibió a José Antonio Kast quien busca llevarse a Chile a un funcionario clave de Caputo

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que ambas delegaciones calificaron como “excelente” y que apunta a inaugurar una nueva etapa en la relación bilateral.

La reunión, que se extendió durante casi dos horas, dejó como saldo una fuerte sintonía política e ideológica y la decisión de avanzar en una agenda común centrada en economía, seguridad regional, migración y comercio.

Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Desde el Gobierno argentino destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Milei, además, confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en Chile, prevista para el próximo 11 de marzo.

Alianza política con Chile

La cumbre entre Milei y Kast buscó sentar las bases de una alianza política entre dos gobiernos de centroderecha, con programas económicos liberales y una mirada común sobre el rol del Estado, la disciplina fiscal y la seguridad. En Balcarce 50 señalaron que el Presidente argentino impulsa la conformación de un bloque regional con líderes afines, con el objetivo de coordinar posiciones en foros internacionales y fortalecer la integración económica.

Según trascendió, uno de los ejes centrales de la conversación fue la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado transnacional. En ese marco, Kast manifestó su intención de avanzar en mecanismos conjuntos para el control de la migración sur-sur, especialmente desde Venezuela hacia otros países de la región, y habló de la necesidad de conformar un “cordón humanitario” que permita ordenar los flujos migratorios.

El futuro de Daza

Antes de llegar a la Casa Rosada, Kast se reunió en el Palacio de Hacienda con el ministro de Economía, Luis Caputo, y parte de su equipo. Allí estuvo presente el secretario de Política Económica, José Luis Daza, economista argentino-chileno que fue mencionado en medios del país trasandino como un posible integrante del futuro gabinete de Kast, incluso como eventual ministro de Hacienda.

El propio Caputo reconoció que existe la posibilidad de que Daza deje el Gobierno argentino. “Seguramente ya se lo ofreció”, dijo en una entrevista. Más tarde, Kast confirmó que mantuvo conversaciones con el funcionario y aclaró que cualquier decisión dependerá exclusivamente de él. “Lo tengo en alta estima”, señaló el presidente electo chileno.

Tras la reunión en Casa Rosada, Kast evitó una foto oficial en el balcón presidencial, aunque sí se acercó a las rejas del edificio para saludar a ciudadanos argentinos y chilenos, firmar autógrafos y sacarse fotos. “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”, dijo ante la prensa.

Cooperación en materia minera

En una conferencia posterior, realizada en el Hotel Intercontinental, Kast se mostró abierto a coordinar políticas vinculadas a la salida de la producción argentina hacia el Asia-Pacífico a través de puertos chilenos y a cooperar en materia minera e infraestructura logística. Incluso, no descartó un eventual acuerdo comercial para facilitar el transporte argentino hacia el Pacífico y el chileno hacia el Atlántico.

Desde Presidencia informaron que en materia económica se buscará promover el comercio y las inversiones y fortalecer la cooperación en sectores clave. Los principios que guiarán esta nueva etapa, señalaron, serán “la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada”, en línea con el ideario libertario que Milei impulsa desde su llegada al poder.

Amplia delegación

El viaje de Kast a Buenos Aires incluyó una nutrida delegación política y empresarial chilena, con representantes de los principales grupos económicos del país. El objetivo fue comenzar a tender puentes con el establishment argentino y anticipar las líneas centrales de la próxima administración en Santiago.

La relación entre Milei y Kast no es nueva. Ambos dirigentes mantienen vínculo desde al menos 2022, cuando coincidieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En 2023, Kast apoyó públicamente la candidatura de Milei y asistió a su asunción presidencial. Durante la campaña chilena, el líder republicano citó al Gobierno argentino como modelo de disciplina fiscal.

En contraste con el vínculo distante que Milei mantuvo con el actual presidente chileno, Gabriel Boric, la sintonía con Kast parece anticipar un giro en la relación bilateral.

