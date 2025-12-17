El debate por la reforma laboral empezó con escándalo: "Acá hacen lo que se les canta las pelotas" | Infoeme
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 15:32hs
Miércoles 17 de Diciembre 2025 - 15:32hs
Olavarría
Infoeme
 |  Política
 - 17 de Diciembre de 2025 | 15:03

El debate por la reforma laboral empezó con escándalo: "Acá hacen lo que se les canta las pelotas"

El peronismo desconoció la designación de Patricia Bullrich en la comisión de Trabajo, clave para avanzar con el debate. Mayans llevó la voz cantante.

El debate por la reforma laboral comenzó con un episodio de furia protagonizado por el senador José Mayans: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, increpó el legislador al tiempo que se sentaba en la presidencia de la Comisión de Presupuesto pese a que para ese cargo había sido designada la oficialista Patricia Bullrich.

La polémica tuvo que ver con la conformación de las comisiones para las extraordinarias, y la designación de Bullrich al frente de la de Trabajo -donde La Libertad Avanza tiene mayoría junto con aliados- mediante un procedimiento que el peronismo tildó de antirreglamentario, al tiempo que adelantó que lo judicializará.

“Vamos a inaugurar esta etapa con el título: ' La incompetencia de Bullrich', porque la senadora no leyó el reglamento", estalló Mayans. Enseguida se sentó junto a la Senadora en el escritorio de la presidencia y comenzó a dar órdenes, bajo el argumento que “Acá todos hace lo que se les canta las pelotas”.

Previamente, el senador formoseño había citado el artículo 14° del reglamento de la Cámara Alta. Luego, en contacto con la prensa, indicó que "Si cada uno hace lo que quiere, nosotros nos sentamos en la presidencia ilegalmente elegida y le damos el uso de la palabra a quien se los otorga, eso pasó”.

Con información recopilada por la Agencia DIB.

