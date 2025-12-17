El debate por la reforma laboral empezó con escándalo: "Acá hacen lo que se les canta las pelotas"

El debate por la reforma laboral comenzó con un episodio de furia protagonizado por el senador José Mayans: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”, increpó el legislador al tiempo que se sentaba en la presidencia de la Comisión de Presupuesto pese a que para ese cargo había sido designada la oficialista Patricia Bullrich.

La polémica tuvo que ver con la conformación de las comisiones para las extraordinarias, y la designación de Bullrich al frente de la de Trabajo -dondetiene mayoría junto con aliados- mediante, al tiempo que adelantó que lo judicializará.

“Vamos a inaugurar esta etapa con el título: ' La incompetencia de Bullrich', porque la senadora no leyó el reglamento", estalló Mayans. Enseguida se sentó junto a la Senadora en el escritorio de la presidencia y comenzó a dar órdenes, bajo el argumento que “Acá todos hace lo que se les canta las pelotas”.

Previamente, el senador formoseño había citado el artículo 14° del reglamento de la Cámara Alta. Luego, en contacto con la prensa, indicó que "Si cada uno hace lo que quiere, nosotros nos sentamos en la presidencia ilegalmente elegida y le damos el uso de la palabra a quien se los otorga, eso pasó”.

Con información recopilada por la Agencia DIB.