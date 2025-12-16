La Cámara de Diputados vuelve a sesionar para terminar de definir sus autoridades

La Cámara de Diputados bonaerense sesionará este martes a partir de las 16 horas para oficializar las composición de los bloques políticos, con sus respectivas presidencias, y para completar la grilla de autoridades del cuerpo parlamentario, que ejercerán hasta diciembre de 2027.

En la sesión preparatoria pasada, la Cámara de Diputados dejó sentado que su nuevo presidente será el kirchnerista Alejandro Dichiara, y dispuso los nombres de cuatro de sus cinco vicepresidentes: Alexis Guerrera (Frente Renovador), Mariano Cascallares (Movimiento Derecho al Futuro), Agustín Forchieri (PRO) y Juan Osaba (La Libertad Avanza).

En ese sentido, la Cámara baja deberá definir esta tarde la vicepresidencia 5°, que ocupó durante todo el 2025 el libertario dialoguista de Nuevos Aires, Fabián Luayza, y que por estas horas no se sabe con certeza a qué partido político corresponderá. “No tuvimos ninguna conversación”, detallaron desde ese bloque a este medio.

La audiencia legislativa, con la que Diputados estrenará su nueva composición, tendrá como plato fuerte la elección de autoridades de bloque, por lo que el orden del día se consta de proyectos de bajo calibre. En total, son más de 130 iniciativas que se reparten en homenajes post mortem, repudios a decisiones del gobierno nacional de Javier Milei y conmemoraciones por aniversario de localidades.

La gran mayoría de estos proyectos fueron postergados de la sesión del pasado 3 de diciembre, con la que la Legislatura bonaerense aprobó el pedido de endeudamiento por USD 3.865 millones de Axel Kicillof. En este marco, la Cámara de Diputados se encargará de cerrar el año con un temario de iniciativas que habían quedado olvidadas por el tratamiento del paquete fiscal del gobernador.

Con respecto a los titulares de bloque, este medio confirmó que Fuerza Patria le revalidará honores el camporista, Facundo Tignanelli, secundado por Alexis Guerrera y Mariano Cascallares; y en La Libertad Avanza hará lo propio el caputista, Agustín Romo, que será escoltado por el parejista, Juan Esteban Osaba.

En el PRO, quedará al frente el exsenador, Alejandro Rabinovich, acompañado por el santillista, Agustín Forchieri; en UCR-Unión Cívica Radical quedarán como presidente y vice Alejandra Lordén y Valentín Miranda; en UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena y Matías Civale; y en Unión y Libertad, Martín Rozas y Blanca Alessi, respectivamente.

En la Coalición Cívica, llevará el timón el exsenador bahiense, Andrés De Leo, junto al lilito, Luciano Bugallo; en Nuevos Aires seguirá al frente el libertario dialoguista Gustavo Cuervo, secundado por Viviana Romano; y en Espacio Abierto-Hechos, se quedará con la jefatura, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. En tanto, la izquierda seguirá funcionando con dos unibloques al frente de Christian Castillo y Mónica Schlotthauer.

Asimismo, la Cámara de Diputados bonaerense oficializará a los camporistas, Gervasio Bozzano, como secretario Legislativo, y Martín Alaniz como secretario Administrativo; al insaurraldista, Miguel De Lisi, como secretario Administrativo; y a los renovadores, Sergio Errecalde, como pro secretario Legislativo, y David Alcalá, como pro secretario Administrativo.

Los jefes bloque de la Cámara de Diputados bonaerense