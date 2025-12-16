APPS: Collodoro, Marotta y Fucci fueron los campeones 2025  | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025 - 20:34hs
19°
Martes 16 de Diciembre 2025 - 20:34hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  APPS
 - 16 de Diciembre de 2025 | 19:38

APPS: Collodoro, Marotta y Fucci fueron los campeones 2025 

Se disputó el Premio Coronación 2025 de las categorías de la Asociación Pilotos Promocionales del Sudeste y se conocieron los nuevos campeones.

En el autódromo de San Cayetano se conocieron los campeones 2025 de APPS. Hubo festejos para los olavarrienses Martín Collodoro y Leo Marotta y el azuleño Bernardo Fucci.

 

En la jornada del último domingo, Martín Collodoro se impuso en la última fecha del campeonato, logró su cuarta victoria en el año y se consagró campeón en la Monomarca 1100. 

 

En la Copa Gol VW del Sudeste, Eduardo Leonetti de Chillar fue el triunfador en la última competencia del calendario y el título fue para Leonardo Marotta que finalizó segundo.

 

Por último, en el Promocional 1100, el chillarense Manuel Mentasty se adjudicó la competencia final. El segundo puesto quedó en manos del azuleño Bernardo Fucci, que se convirtió en el nuevo campeón de la divisional.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME