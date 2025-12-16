Regalo de Navidad: El Fortín entregó cajas navideñas | Infoeme
Regalo de Navidad: El Fortín entregó cajas navideñas

La Comisión Directiva del Club El Fortín realizó entrega de un presente de fin de año y profesores, coordinadores y empleados recibieron su caja navideña.

El Fortín realizó la entrega de un presente para profesores, coordinadores y empleados del club.

 

La entidad que preside Leandro Lanceta entregó un presente de fin de año a quienes día a día llevan a cabo las diferentes tareas de la institución.

 

 

Empleados, profesores y coordinadores de diferentes disciplinas recibieron su presente: “En el día de hoy comenzamos con la entrega de las cajas navideñas para nuestros profesores, coordinadores y empleados.

Un presente pensado con mucho cariño para desearles unas muy lindas fiestas y, sobre todo, para agradecerles el compromiso, la dedicación y el trabajo de todo el año”, anunciaron a través de sus redes sociales.

 

