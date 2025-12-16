Bomberos impulsó capacitación sobre reptiles y animales venenosos | Infoeme
Martes 16 de Diciembre 2025
Martes 16 de Diciembre 2025
Olavarría
 comunidad
 16 de Diciembre de 2025

Bomberos impulsó capacitación sobre reptiles y animales venenosos

La jornada incluyó una instancia formativa para el Cuerpo Activo durante la mañana y una charla abierta a la comunidad por la tarde, con eje en la prevención de accidentes y los primeros auxilios.

Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó adelante una capacitación integral sobre reptiles y animales venenosos, que se desarrolló en el Cuartel Central con una importante participación tanto del personal bomberil como de vecinos de la comunidad.

La actividad estuvo destinada al Cuerpo Activo, con una charla técnica orientada al reconocimiento de especies, la prevención de accidentes y el abordaje seguro en intervenciones operativas. La capacitación fue dictada por el Suboficial Daniel De Fazy del Cuartel de Bomberos de Balcarce, acompañado por el Director Provincial de Capacitación, Fernando Alessio.

De Fazy brindó herramientas teóricas y prácticas fundamentales para el trabajo cotidiano del bombero, especialmente en ámbitos urbanos y rurales.

 

 

Asimismo, la jornada se abrió a la comunidad, permitiendo que vecinos y vecinas accedieran a información clara sobre prevención, identificación y primeros auxilios ante la presencia de animales venenosos. Los asistentes pudieron evacuar dudas, intercambiar consultas y conocer más sobre cómo actuar de manera segura frente a este tipo de situaciones.

Desde Bomberos Voluntarios de Olavarría se destacó la importancia de este tipo de capacitaciones abiertas, que no solo fortalecen la preparación del Cuerpo Activo, sino también contribuyen a la prevención y concientización comunitaria, reafirmando el compromiso de la institución con la formación permanente y la seguridad de toda la población.

 

 

