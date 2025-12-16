La oficina de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales recibió 2.500 consultas en 2025

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales brindó un informe sobre las actuaciones realizadas durante el año, que comprende la atención brindada en la dependencia, como el programa itinerante en las localidades y el ciclo de capacitación que se desarrolló en distintos establecimientos educativos.

En números, en materia de Relaciones Vecinales las principales problemáticas están relacionadas a medianeras, plantas y/o árboles (29,7%) y desavenencias entre locador y locatario (16,9%). El porcentaje restante se divide en cuestiones tales como ruidos molestos, animales, uso indebido de espacios, agua servidas, basura, entre otros.

Mientras que en Defensa del Consumidor los temas que presentan mayor cantidad de reclamos son: estafas virtuales, facturaciones y bajas de servicios (internet, telefonía, energía eléctrica), obras sociales, sobreendeudamiento e incumplimiento de entregas de productos sea adquiridos en la ciudad o vía on line fuera de la ciudad.

A lo largo del año se recibieron 2.500 consultas tanto en la oficina Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales. En dicho total se incluye los trámites realizados en el marco del Programa de Atención en Localidades.

En este sentido, se iniciaron 750 expedientes en Defensa del Consumidor y 150 expedientes en Relaciones Vecinales. Cabe destacar en este punto, que de los expedientes iniciados en Defensa del Consumidor se logró un 80 % de solución, lo que se traduce en recuperación de sumas dinerarias o la solución directa para el consumidor.

Otro punto importante para resaltar es que en cada atención particular se brindó información detallada al consumidor sobre sus derechos.

Por último cabe señalar que durante el 2025 desde el área se dio continuidad al ciclo de charlas informativas orientadas a establecimientos educativos en distintos niveles y modalidades.

En cada encuentro que estuvo a cargo del director del área Jorge Garaiz, tuvo como objetivo principal concientizar a los estudiantes sobre sus derechos y obligaciones, en relación con los tres pilares del Derecho de Consumo (proveedor, consumidor y relación de consumo).

El programa de capacitación alcanzó el Centro de Formación Profesional Nº 401 de Colonia Hinojo, Escuela Media Nº 4 de Hinojo, CENS Nº 453 del barrio CECO, Instituto Cáneva, Instituto José Manuel Estrada, Escuela Nº 1 “Jorge Luis Borges”, Colegio Nuevas Lenguas, Colegio Libertas, Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo, Colegio Alfa y Omega, Escuela Nº 17 de Sierra Chica, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Colegio ECEA, Escuela Fátima, Escuela Nº 16, Escuela Nº 6 (Ex Colegio Nacional), Escuela Normal, FINES de Hinojo, FINES de Sierra Chica, Escuela Nacional “Adolfo Pérez Esquivel”, Colegio San Antonio, Escuela Secundaria Nº 7, Escuela Nº 3 de Loma Negra, Instituto Privado de Sierras Bayas y Escuela Nº 8 (Ex Colegio Comercial).

En el marco del programa de atención descentralizada durante el 2025 de manera itinerante, el área de Defensa al Consumidor visitó las localidades de Hinojo Colonia Hinojo Sierra Chica Sierras Bayas y Loma Negra, en distintas oportunidades, con una modalidad de atención que tiene por objetivo facilitar trámites y brindar asesoramiento a la comunidad, en todo lo referido a denuncias en materia de defensa al consumidor o solicitudes de mediaciones vecinales.

El servicio consiste en brindar información y asesoramiento en cuestiones vinculadas con la defensa de los derechos del consumidor, lo cual comprende tanto a personas físicas como jurídicas, que adquieren bienes o servicios para consumo.

Defensa del Consumidor puede actuar en casos en los que la compra del producto o servicio se realizó dentro de los límites del Partido de Olavarría, ya sea en forma domiciliaria, internet, en forma telefónica o puerta a puerta.

También abarca, por ejemplo, incumplimientos de contratos, ofertas, baja de servicio, cambio de producto o tipo de servicio, débito indebido, anulación de compra, error de facturación, fallas en la calidad de productos o servicios, extravío de encomienda, mala atención entre otros.

En tanto que desde el área de Relaciones Vecinales se hace hincapié en la importancia de la mediación comunitaria para promover reflexiones sobre la forma de relación habitual y la importancia del diálogo constructivo para una sana convivencia entre vecinos. En el servicio de Mediación Comunitaria se tratan por ejemplo temas como: desavenencias por filtraciones, medianeras, árboles, ruidos molestos y de convivencia en general.