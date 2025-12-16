Este miércoles se realizará el último Barrio por Barrio del año

En la mañana de este miércoles 17 de diciembre se llevará a cabo el último “Barrio por Barrio” del año, el dispositivo municipal de abordaje territorial e integral que durante el corriente año visitó más de 40 barrios y 9 localidades del Partido, acercando a vecinos y vecinas la posibilidad de gestionar diversos trámites que son realizados desde la comuna, como así también la respuesta a consultas y necesidades.

En esta ocasión el punto de encuentro será el NIDO del barrio El Progreso, ubicado sobre Mitre y Calle 7, a partir de las 9:30 horas. El dispositivo tendrá como objetivo además los barrios Acupo 3 y 12 de Octubre, es decir la zona delimitada por las avenidas Sarmiento, Alberdi, Colón y calle Márquez.

En ese sitio de la ciudad se dispondrán puestos de atención de distintas áreas del Municipio, donde quienes se acerquen podrán llevar adelante los siguientes trámites:

-SUBE y Validación identidad Mi Argentina.

-Asesoramiento médico y puesto de vacunación

-Vacunación antirrábica de caninos y felinos

-Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

-Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

-Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo, se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevarán adelante tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Se trabaja de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.

Este tipo de jornadas territoriales plantean un abordaje integral, para lo cual se dispone de la participación del Intendente y los funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas. Por ello, se renueva la invitación a acercarse a vecinos y vecinas del mencionado barrio, como así también de sectores aledaños.