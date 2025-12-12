Tenis: terminó el último torneo de Dobles del “Bataraz” | Infoeme
Tenis: terminó el último torneo de Dobles del “Bataraz”

En el transcurso del pasado fin de semana y luego de varias postergaciones se completó el Torneo de Dobles Copa “Hauswagen” en Estudiantes.

En los courts del Parque Guerrero finalizó un nuevo certamen organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes.

 

Durante algunas semanas y postergando partidos debido a las malas condiciones climáticas, finalmente se conocieron las parejas ganadoras del último certamen del “Bata” del 2025.

 

 

Los resultados:

Segunda:

Campeones: Mujica – Ciancio

Subcampeones: Scaravilli – Ferreira

Resultado: 6/2 y 6/3

 

Tercera:

Campeones: Berrueta – Oronoz

Subcampeones: Gainza – Montote

Resultado: 6/4, 6/7 y 10/6

 

Cuarta:

Campeones: Brunand – Soriano

Subcampeones: Navarro – Silva

Resultado: 6/1 y 6/3

 

Damas B:

Campeonas: Soncini – Irigoyen

Subcampeonas: Urrutia – Nardín

Resultado: 6/1 y 6/3

 

Damas C:

Campeonas: Fernández – Fernández

Subcampeonas: Cantori – Cabrera

Resultado: 7/6, 6/7 y 10/6

 

Fuente: Prensa CAE

 

