Tenis: terminó el último torneo de Dobles del “Bataraz”

En los courts del Parque Guerrero finalizó un nuevo certamen organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes.

Durante algunas semanas y postergando partidos debido a las malas condiciones climáticas, finalmente se conocieron las parejas ganadoras del último certamen del “Bata” del 2025.

Los resultados:

Segunda:

Campeones: Mujica – Ciancio

Subcampeones: Scaravilli – Ferreira

Resultado: 6/2 y 6/3

Tercera:

Campeones: Berrueta – Oronoz

Subcampeones: Gainza – Montote

Resultado: 6/4, 6/7 y 10/6

Cuarta:

Campeones: Brunand – Soriano

Subcampeones: Navarro – Silva

Resultado: 6/1 y 6/3

Damas B:

Campeonas: Soncini – Irigoyen

Subcampeonas: Urrutia – Nardín

Resultado: 6/1 y 6/3

Damas C:

Campeonas: Fernández – Fernández

Subcampeonas: Cantori – Cabrera

Resultado: 7/6, 6/7 y 10/6

Fuente: Prensa CAE