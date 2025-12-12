Tenis: terminó el último torneo de Dobles del “Bataraz”

En los courts del Parque Guerrero finalizó un nuevo certamen organizado por la Subcomisión de Tenis del Club Estudiantes.
Durante algunas semanas y postergando partidos debido a las malas condiciones climáticas, finalmente se conocieron las parejas ganadoras del último certamen del “Bata” del 2025.
Los resultados:
Segunda:
Campeones: Mujica – Ciancio
Subcampeones: Scaravilli – Ferreira
Resultado: 6/2 y 6/3
Tercera:
Campeones: Berrueta – Oronoz
Subcampeones: Gainza – Montote
Resultado: 6/4, 6/7 y 10/6
Cuarta:
Campeones: Brunand – Soriano
Subcampeones: Navarro – Silva
Resultado: 6/1 y 6/3
Damas B:
Campeonas: Soncini – Irigoyen
Subcampeonas: Urrutia – Nardín
Resultado: 6/1 y 6/3
Damas C:
Campeonas: Fernández – Fernández
Subcampeonas: Cantori – Cabrera
Resultado: 7/6, 6/7 y 10/6
