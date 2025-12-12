Federico Chingotto y Alejandro Galán en Semifinales del Máster Finals | Infoeme
Viernes 12 de Diciembre 2025 - 19:48hs
32°
Viernes 12 de Diciembre 2025 - 19:48hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 12 de Diciembre de 2025 | 19:04

Federico Chingotto y Alejandro Galán en Semifinales del Máster Finals

Debut triunfal para Federico Chingotto y Alejandro Galán en el Tour Finals, que solamente juegan los 32 mejores del mundo y que cerrará la temporada en Premier Pádel.

Foto: Premier Pádel

Llega a su fin el calendario del 2025 y los mejores 16 jugadores y jugadoras del planeta disputan para demostrar quién son los más grandes de los grandes y en primer partido para la pareja del olavarriense y el madrileño, fue con triunfo.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Jerónimo González y Francisco Guerrero por 6/0 y 6/4 para avanzar a Semifinales del último torneo del año.

 

La “Chingalán” que festejó en Barcelona en 1:08 minutos buscará una nueva final en el transcurso del sábado cuando enfrente a Francisco Navarro y Jon Sanz.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME