Federico Chingotto y Alejandro Galán en Semifinales del Máster Finals

Llega a su fin el calendario del 2025 y los mejores 16 jugadores y jugadoras del planeta disputan para demostrar quién son los más grandes de los grandes y en primer partido para la pareja del olavarriense y el madrileño, fue con triunfo.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Jerónimo González y Francisco Guerrero por 6/0 y 6/4 para avanzar a Semifinales del último torneo del año.

La “Chingalán” que festejó en Barcelona en 1:08 minutos buscará una nueva final en el transcurso del sábado cuando enfrente a Francisco Navarro y Jon Sanz.