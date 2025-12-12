Bomberos Voluntarios de Olavarría incorporó un nuevo compresor de aire para equipos autónomos

Bomberos incorporó un nuevo compresor de aire respirable, fundamental para la recarga de los cilindros utilizados en los equipos de respiración autónoma (ERA). El equipamiento ya se encuentra instalado en el Cuartel Central y permitirá fortalecer las capacidades operativas del personal en intervenciones de incendios, espacios confinados o situaciones con presencia de humo, gases o atmósferas contaminadas.

Este compresor fue adquirido gracias a la inversión realizada por parte del Consejo Directivo con su Presidente Hugo Fayanás, trabajando en conjunto con la Jefatura, de la mano del Cdte. Gral. Raúl Ferreira y priorizando las necesidades del Cuerpo Activo.

El equipo garantiza cargas seguras y confiables para mantener los equipos en condiciones óptimas. Su adquisición representa un salto de calidad en materia de seguridad.

La llegada del nuevo compresor se suma también a otras incorporaciones realizadas recientemente (como los grupos generadores de energía, vestimenta, calzado de seguridad, etc) reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias urbanas, rurales e industriales.