El lunes habrá un dispositivo de bloqueo ante un caso sospechoso de Coqueluche

El municipio de Olavarría informó que en la jornada del próximo lunes 15 de diciembre se llevará a cabo un bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

El dispositivo se realizará a partir de las 10 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Residencia de Epidemiología, Centro de Inmunizaciones Banco de Leche, Residencia de Medicina General y Atención Primaria de la Salud.

Tendrá como objetivo la zona comprendida por las avenidas Ituzaingó y Avellaneda, y las calles Rendón y Junín.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendario de vacunación de sus hijos/as.