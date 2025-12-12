Bochas: los Torneos Oficiales tienen a la campeona

Las competencias organizadas por la Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” que marcan el final del calendario tienen a su primera campeona con la consagración de María Maíz.

Días atrás en La Amistad, María Victoria Maíz volvió a consagrarse campeona de la competencia local tras vencer a Flor Vallejos en un reñido final.

Por otro lado, en el Torneo Oficial de Caballeros se conocieron los finalistas luego de una semana donde se jugó la última instancia previa. Martín Orradre se impuso en la ronda de ganadores y enfrentará al ganador del duelo entre Juan Pablo Notararigo vs Emanuel Lis.

Los resultados:

Damas:

Final

María Maíz (Pueblo Nuevo) 12 – 11 Flor Vallejos (Pueblo Nuevo)

Caballeros:

Martes

Juan Pablo Notararigo 12 – 10 Juan Cruz Lis

Martin Orradre 12 – 8 Emanuel Lis

Jueves

Martin Orradre 12 – 4 Juan Pablo Notararigo

Emanuel Lis 12 – 8 Juan Cruz Lis