Rugby: “albinegro” entre los mejores del país en una concentración

En Alta Gracia, Córdoba, la Unión Argentina de Rugby reunió a los mejores 80 jugadores del país en la categoría M17 y entre los convocados dijo presente un jugador del Club Estudiantes.

El rugby “Bataraz” cerró el año de la mejor manera ya que uno de los jugadores surgido en las categorías formativas logró una citación nacional.

Homero Villanueva participó recientemente con el Selectivo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires en el Campeonato Argentino Juvenil M17 y completó los días de concentración que tuvieron como objetivo principal comenzar a delinear el futuro equipo nacional rumbo al 2026.

Fuente: Prensa CAE