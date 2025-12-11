Rugby: “albinegro” entre los mejores del país en una concentración | Infoeme
Jueves 11 de Diciembre 2025 - 22:26hs
21°
Jueves 11 de Diciembre 2025 - 22:26hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 - 11 de Diciembre de 2025 | 20:18

Rugby: “albinegro” entre los mejores del país en una concentración

Homero Villanueva fue convocado por la Unión Argentina de Rugby a una concentración que reunió a los mejores jugadores del país y tuvo lugar la pasada semana.

En Alta Gracia, Córdoba, la Unión Argentina de Rugby reunió a los mejores 80 jugadores del país en la categoría M17 y entre los convocados dijo presente un jugador del Club Estudiantes.

 

El rugby “Bataraz” cerró el año de la mejor manera ya que uno de los jugadores surgido en las categorías formativas logró una citación nacional.

 

Homero Villanueva participó recientemente con el Selectivo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires en el Campeonato Argentino Juvenil M17 y completó los días de concentración que tuvieron como objetivo principal comenzar a delinear el futuro equipo nacional rumbo al 2026.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME