Se realizó el cierre de año de los Talleres de Estimulación Cognitiva Municipales

Este jueves por la mañana, los Talleres de Estimulación Cognitiva del Municipio, a cargo de la Coordinación de Personas Mayores, tuvieron su cierre de año. La actividad tuvo lugar en el Servicio Territorial N° 4 y consistió en una jornada que sirvió de espacio de recreación, socialización y esparcimiento.

En el curso del año tuvieron lugar 4 talleres de esta índole, desarrollados en el Centro Cultural San José, Polo Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona y Servicio Territorial Municipal N*4. En esta oportunidad, fue convocado el taller de Tardes de Trivia.

Con estos espacios se promueve el bienestar integral de las personas, desde el entrenamiento cognitivo, la recreación, actividades lúdicas y de reflexión. Se resalta la importancia de la construcción de redes de apoyo social a partir de los mismos, el trabajo colaborativo y el acompañamiento entre pares.

En estos espacios transitaron estudiantes de psicopedagogía en el marco de sus prácticas profesionales.