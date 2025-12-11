Se realizó el cierre de año de los Talleres de Estimulación Cognitiva Municipales | Infoeme
Jueves 11 de Diciembre 2025
Jueves 11 de Diciembre 2025
Olavarría
 11 de Diciembre de 2025

Se realizó el cierre de año de los Talleres de Estimulación Cognitiva Municipales

Este jueves por la mañana, los Talleres de Estimulación Cognitiva del Municipio, a cargo de la Coordinación de Personas Mayores, tuvieron su cierre de año. La actividad tuvo lugar en el Servicio Territorial N° 4 y consistió en una jornada que sirvió de espacio de recreación, socialización y esparcimiento. 

En el curso del año tuvieron lugar 4 talleres de esta índole,  desarrollados en el Centro Cultural San José, Polo Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona y Servicio Territorial Municipal N*4.  En esta oportunidad, fue convocado el taller de Tardes de Trivia.

Con estos espacios se promueve el bienestar integral de las personas, desde el entrenamiento cognitivo, la recreación, actividades lúdicas y de reflexión. Se resalta la importancia de la construcción de redes de apoyo social a partir de los mismos, el trabajo colaborativo y el acompañamiento entre pares. 

En estos espacios transitaron estudiantes de psicopedagogía en el marco de sus prácticas profesionales.

