Miércoles 10 de Diciembre 2025
Olavarría
 policiales
 10 de Diciembre de 2025 | 17:02

Ruta 2: infraccionaron a motociclista por circular en contramano por la banquina

Días atrás personal de Seguridad Vial bonaerense detectó a un conductor que transitaba en dirección contraria por la autovía, a las afueras de Mar del Plata. El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, al mando de Martín Marinucci, detuvo a un motociclista que circulaba en dirección contraria por la banquina de la Autovía 2, a la altura del KM 395, en el partido de General Pueyrredón. 

El hecho ocurrió cuando, en una recorrida preventiva que llevan a cabo agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, se detectó al conductor de una Zanella ZB110, de color gris, en una acción de inminente peligro para su propia vida, como para la del resto de las personas que circulaban por la traza.

Al instante, el personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense procedió con el protocolo de interceptación, detención e identificación del vehículo y, constatada la irregularidad, se realizó el labrado del acta correspondiente por infracción del Artículo 18 de la Ley 13.927, ya que no estaba habilitado a conducir en contramano. 

El hecho quedó registrado ante las cámaras internas y externas de los vehículos oficiales y cámaras corporales, o bodycams, de las y los agentes con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte. .

