El próximo martes se llevará a cabo un nuevo taller de compostaje y lombricultura

El Municipio de Olavarría, a través de a Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría, llevará a cabo el próximo martes un nuevo taller de Compostaje y Lombricultura.

La propuesta se llevará a cabo en el auditorio del Centro Cultural Municipal “San José”, desde las 18:00 horas. Personas interesadas en concurrir deberán anotarse a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

El objetivo del taller es brindar a la comunidad herramientas y conocimientos necesarios para poder reciclar los residuos orgánicos que se generan en el hogar, de una manera sencilla y amigable con el ambiente, obteniendo como producto final un abono de excelente calidad para usar en la huerta o en el jardín, de forma gratuita.

El compostaje y/o la lombricultura en el hogar, es una manera de tratar los residuos sólidos urbanos orgánicos que se generan en casa. Es por ello que el programa de compostaje domiciliario está enmarcado dentro de la Gestión Integral de Residuos de Olavarría (GIRO).

La gran ventaja de este proceso es que se trata el residuo en origen, es decir, que se le da tratamiento y disposición al residuo en el mismo lugar que se generó, ahorrando gran cantidad de recursos y minimizando impactos negativos en el ambiente. Cabe mencionar que realizar compostaje o lombricultura en el hogar es una manera directa de ayudar a combatir el cambio climático.

Entre los participantes del taller se realizaran sorteos de composteras, además de la entrega de núcleos de lombrices para empezar el proceso de lombricompuesto.