Aspen Bici participó del Gran Prix Internacional en el Roberto Mouras

El equipo de competición Aspen Bici participó de la primera carrera organizada por la Unión Ciclistas de la República Argentina y la ACTC en el Roberto Mouras de La Plata en lo que fue un evento histórico para el ciclismo nacional.

El Gran Prix Internacional de Ciclismo tuvo lugar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata el mismo domingo que el Turismo Carretera definió la Copa de Oro y tuvo una duración de una hora, más una vuelta con la participación de 14 equipos de Argentina y Sudamérica, entre ellos el Team Aspen Bici.

En representación del equipo de Olavarría estuvieron presentes Agustín Fraysse, Alberto Godoy, Matías Cedeira, Maximiliano Praiz, Facundo Dumerauf y Jorge Cejas.

Marcos Méndez representante de la Selección Argentina ganó la prueba con Sebastián Méndez y Sergio Fredes como escoltas. El Premio Meta Sprint por su parte, fue para Maximiliano Navarrete.