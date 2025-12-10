Aspen Bici participó del Gran Prix Internacional en el Roberto Mouras | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 18:03hs
32°
Miércoles 10 de Diciembre 2025 - 18:03hs
Olavarría
32°
Infoeme
 |  deportes
 |  Ciclismo
 - 10 de Diciembre de 2025 | 17:55

Aspen Bici participó del Gran Prix Internacional en el Roberto Mouras

El pasado domingo, previo al desenlace de la temporada 2025 del TC, se disputó el Gran Prix Internacional de Ciclismo y uno de los equipos participantes fue Aspen Bici.

El equipo de competición Aspen Bici participó de la primera carrera organizada por la Unión Ciclistas de la República Argentina y la ACTC en el Roberto Mouras de La Plata en lo que fue un evento histórico para el ciclismo nacional.

 

El Gran Prix Internacional de Ciclismo tuvo lugar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata el mismo domingo que el Turismo Carretera definió la Copa de Oro y tuvo una duración de una hora, más una vuelta con la participación de 14 equipos de Argentina y Sudamérica, entre ellos el Team Aspen Bici.

 

En representación del equipo de Olavarría estuvieron presentes Agustín Fraysse, Alberto Godoy, Matías Cedeira, Maximiliano Praiz, Facundo Dumerauf y Jorge Cejas.

 

Marcos Méndez representante de la Selección Argentina ganó la prueba con Sebastián Méndez y Sergio Fredes como escoltas. El Premio Meta Sprint por su parte, fue para Maximiliano Navarrete.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME