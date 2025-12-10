El oficialismo definió una doble sesión la semana próxima para aprobar el Presupuesto 2026 y otras dos leyes

El oficialismo definió este miércoles una comprimida hoja de ruta para la semana que viene, y que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a ser encabezadas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes próximo, en tanto, está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves, supo la Agencia Noticias Argentinas de varios diputados nacionales opositores que participaron de reuniones ayer en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Este miércoles, a su vez, hubo un desfile de diputados opositores en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada uno de los bloques.

“Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro”, graficaron altas fuentes parlamentarias de la oposición, disconforme con la política de distribución de lugares en las comisiones.

Rabioso, un diputado del Frente de Izquierda se quejó porque excluyeron a esa fuerza política de comisiones clave como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente.

Solamente le garantizaron una silla (que ocupará Néstor Pitrola) en la comisión de Legislación del Trabajo, donde se trabajará la reforma laboral no antes de la segunda quincena de enero.

El oficialismo aplica un criterio numérico estricto vinculado al sistema de reparto proporcional D'Hont, que lleva a que La Libertad Avanza y Unión por la Patria se repartan entre ambos más del 70% de los lugares disponibles en las comisiones, y obliga el resto de las fuerzas a estar a los codos peleándose por las migajas restantes e implorándole a Menem y Bornoroni para que tengan una deferencia hacia ellos en detrimento de los demás.

La comisión de Legislación Penal tratará de inmediato la Ley de Inocencia Fiscal, pero también será el ámbito donde se discutirá la reforma del Código Penal que impulsó Patricia Bullrich durante su reciente gestión como ministra de Seguridad.

En tanto, las comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales deberán constituirse para recibir el debate de la reforma de modernización laboral, que comenzará su recorrido en el Senado y desembarcará en Diputados a fines de enero o febrero.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente será cabecera del debate para la reforma de la ley de Glaciares, que tiene como motor el entendimiento entre Nación y las provincias cordilleranas para generar un régimen más atractivo para captar inversiones y explotar los recursos mineros y energéticos.

Fuente: Noticias Argentinas