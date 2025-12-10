Desde Normandía con vocación: un docente FIO en experiencia internacional

En la ciudad de Rouen, al norte de Francia, un docente de la Facultad de Ingeniería de Olavarría de la UNICEN está viviendo una experiencia que trasciende fronteras. Se trata de Ivo Pérez Colo, ingeniero industrial, docente e investigador, seleccionado para participar del Programa Franco-Argentino de Asistentes de Idioma, impulsado por la Embajada de Francia en Argentina y el Ministerio de Educación francés. Desde octubre y durante siete meses, Ivo es asistente de español en un liceo de Normandía (Lycée Gustave Flaubert), mientras avanza en la etapa final de su tesis doctoral.

La iniciativa no solo implica enseñar lengua y cultura argentina a estudiantes franceses de entre 15 y 20 años, sino sumergirse en un sistema educativo distinto, con dinámicas pedagógicas propias y una fuerte impronta institucional. Para el joven olavarriense, esto representa una oportunidad concreta de crecimiento profesional pero también una forma de repensar la enseñanza universitaria desde una perspectiva global; además de perfeccionar el idioma francés en un entorno académico de excelencia.

Interactuar con otra cultura educativa enriquece “mi formación docente y lingüística en un contexto educativo internacional diferente. Estar en una institución francesa me permite observar otras metodologías de trabajo, nuevas formas de interacción en el aula y una concepción diferente, y otras veces complementarias, del rol del docente me permite observar nuevas formas de trabajo en el aula, otras maneras de planificar y de interactuar con los estudiantes. Todo eso enriquece mi práctica docente en la FIO”, enfatiza el docente.

Actualmente, integra los equipos de cátedra de materias como Administración de Operaciones, Investigación Operativa y Estadística y Simulación para Sistemas Industriales, en el Departamento de Ingeniería Industrial de la FIO.

Dos modelos, un mismo horizonte

La experiencia en Francia no se limita al aula. Rouen, ciudad histórica atravesada por el río Sena, es también un escenario de aprendizaje. “Conserva parte de la arquitectura medieval y la imponente Catedral de Notre-Dame de Rouen, pintada por Monet en varios de sus cuadros”, dice Ivo mientras apunta que Rouen también es conocida por Juana de Arco (allí fue juzgada y ejecutada en 1431) y por el desembarco durante la Segunda Guerra Mundial, lo que la convierte en un territorio profundamente simbólico para la memoria europea.

Desde esa geografía, el joven continúa vinculado a la FIO no solo como docente sino como investigador. Su estadía en el exterior coincide con el tramo final de su doctorado, lo que le permite articular la experiencia internacional con el desarrollo académico, paso clave para “consolidarme como investigador sino para crecer como ingeniero formado en una universidad pública”.

Uno de los aspectos más valiosos de esta vivencia es el cruce entre culturas pedagógicas. Si bien reconoce diferencias entre los sistemas educativos, Ivo destaca hay un horizonte común: formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos.

“En Francia, la enseñanza se apoya fuertemente en la planificación institucional y en el desarrollo del pensamiento reflexivo” mientras que en Argentina, más allá de esto, se promueve “la flexibilidad y el vínculo cercano entre docentes y estudiantes son grandes fortalezas que creo suman aspectos muy positivos”, compara.

Pero, más allá de los matices, plantea que “cada modelo tiene fortalezas que pueden dialogar entre sí y complementarse. Participar de esta experiencia me permite observar e identificar buenas prácticas y, al mismo tiempo, valorar la riqueza pedagógica de nuestra universidad pública”.

Entre los principales aportes que recoge es la posibilidad de “incorporar nuevas estrategias didácticas, observar cómo se motiva y acompaña a los estudiantes en distintos niveles” además de poner a prueba y fortalecer su “competencia lingüística y comunicacional, que es clave también en el ámbito científico y académico, para luego volcar los conocimientos y desarrollos actuales más novedosos a los futuros ingenieros que formamos”.

En red y sin fronteras

La internacionalización de la educación superior es una política estratégica que tanto la UNICEN como la FIO impulsan desde hace años. La participación de sus docentes en programas de intercambio, estancias de formación y redes académicas internacionales no solo fortalece los perfiles individuales, sino que también impacta en la calidad institucional.

“Creo profundamente que las instituciones universitarias se fortalecen cuando sus docentes buscan superarse, se forman en contextos diversos y traen de vuelta ideas que renuevan todos los ámbitos, ya sea la enseñanza, la investigación o la gestión”, sostiene el Ing. Pérez Colo.

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, “la universidad necesita de profesionales que mantengan la curiosidad, el compromiso con la excelencia y la convicción de que siempre se pueden hacer cosas mejores”, destaca.

Fuente: FIO Unicen