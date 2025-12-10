I Jornadas del IIAO y XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al Sur del Río Salado

El Municipio informó que este viernes 12 y sábado 13 de diciembre el Centro Cultural Municipal “San José” será sede de las I Jornadas del IIAO y el XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al Sur del Río Salado.

Según detallaron, la primera edición de las Jornadas del IIAO tiene como objetivo promover un espacio de intercambio que reúna a la comunidad toda, desde investigadores, estudiantes y académicos hasta instituciones educativas, asociaciones civiles y público general.

Siguiendo con el espíritu desde el que nace el IIAO, el propósito es abordar trabajos que surjan desde las problemáticas que reconocemos en nuestros territorios, como podrían ser temas relacionados a la salud, el trabajo, la economía, la educación, el género, entre otros.

En coincidencia, se desarrollará el XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al Sur del Río Salado organizado conjuntamente por la Comisión Municipal de Estudios Interdisciplinarios de la Municipalidad de Olavarría, la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría, la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría.

El encuentro tiene como finalidad proporcionar un espacio académico para debatir problemáticas específicas, patrimoniales y éticas. Está dirigido a especialistas, graduados, investigadores y estudiantes que deseen presentar sus investigaciones en los campos de la Historia, Antropología, Arqueología pre y postconquista, Arqueología de la Arquitectura, Geología, Paleontología y disciplinas afines.

A continuación se detalla el cronograma con las distintas presentaciones que se realizarán:

XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al sur del Río Salado

Viernes 12 de diciembre

De 16:00 a 20:00 horas

Julio Merlo y Sara Ortelli – Investigaciones Arqueológicas e Históricas Post-Conquista (Inarhpos).

Gastón Errobidart y Malvina Lordi – Datación estimativa del Fuerte Blanca Grande en sus diferentes ocupaciones.

Pablo Ormazábal – En la rastrillada del mar a los salitrales.

María del Carmen Langiano – La Frontera Sur del siglo XIX a través de imágenes y documentos escritos

Receso: 30 min

Julio Merlo, Gaston Errobidart, Catalina Castellano, Juliana Martínez y Malvina Lordi – Artefactos arqueológicos en las proximidades del Fortín El Perdido: ¿ecos materiales de la batalla de San Jacinto (1855)?

Walter Daniel Jorge y Gonzalo Kette – El mundo araucano antes de la Conquista del Desierto.

María Inés del Águila, Victoria Corte, Hernán Pérriere, Johana Candelo, Daiana Mignogna y Mariana Vera – Salud e interseccionalidad en la Frontera Sur (s. XIX-XX). Abordaje interdisciplinar entre la historia y la antropología.

María Inés del Águila, Silvia Boggi, Manuela Calvo, Fernando Funaro, Estefanía Schegtel Torres y Ana Silva – “Les abrimos las puertas pero no les damos las llaves”. Fiestas de/en los pueblos. Turistificación y espectacularización de identidades frente a la crisis socioeconómica.

I Jornadas del IIAO

Sábado 13 de diciembre

De 14:30 a 17:00 hs

Juan Mesas y Rocío Pereyra – Brigadas de Salud Universitarias.

Leslie Giménez – “Algo más que la merienda”: repensar la noción de productividad desde el merendero “Compartiendo Amor” del MTE Olavarría.

Martina Olmos – La mediatización y judicialización de los procesos democráticos: las dos caras de una misma moneda.

Jazmín Hartmann – Transformaciones de los rituales funerarios en la ciudad de olavarría

Receso: 20 min

Leslie Giménez y Martina Olmos – “Cornamenta Viva”: del Matadero Municipal de Olavarría al Polideportivo Diego Armando Maradona.

Clara D’ Agata – Experiencia y aportes realizados a partir del trabajo en la beca de contraprestación de servicios del Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIAO) y la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencia Sociales.

Magali Aranzadi, Alma Rosales, Agustín Venzi, Clara D’ Agata y Jazmín Hartmann – El rol del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría en el desarrollo de la práctica socioeducativa “Puesta en valor del patrimonio cultural y paleontológico del Museo Etnográfico Dámaso Arce en Olavarría”.

17:30 a 18:30 horas: Panel de cierre “Ciencia, Justicia y comunidad. El rol de la antropología, las ciencias sociales y la universidad en las luchas locales por Memoria, Verdad y Justicia”. A cargo de Leandro Lora y Carmelo Vinci.