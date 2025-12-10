Este miércoles se realizó un nuevo "Barrio por Barrio" en el CAPS N° 7

El Municipio informó que este miércoles se realizó una nueva edición del Programa Municipal “Barrio por Barrio” en el Independencia, Ituzaingó, Provincia, Los Reseros, La Candela y Costero Sur cuyos vecinos recibieron asesoramiento en diferentes áreas municipales.

Según detalló el Municipio, en esta oportunidad la actividad se desarrolló en la sede del CAPS N° 7 ubicada en Av. Pueyrredón y Ayacucho en donde se desplegó el dispositivo de abordaje territorial e integral que acerca a la comunidad la gestión de diferentes trámites y servicios.

En ese punto, se instalaron los diferentes puestos de atención de áreas del Municipio, donde vecinos y vecinas pudieron gestionar diferentes trámites que van desde aquellos relativos a la Tarjeta SUBE y la Validación identidad de la aplicación Mi Argentina, hasta asesoramiento médico y puesto de vacunación, vacunación antirrábica canina y felina, intervenciones quirúrgicas en el Quirófano Veterinario Móvil, asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía) e inscripción a Jardines Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

También hubo personal municipal de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo, brindaron asesoramiento en relación a temas puntuales de cada área,

En paralelo, se desplegó el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogó con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales son remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo, en cada jornada se brinda información de interés, vías de comunicación, entre otros.

Por su parte, distintos equipos de trabajo llevaron adelante durante la jornada del miércoles tareas de materia de limpieza, como así también mantenimiento de calles y espacios públicos. Además se trabajó de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como Coopelectric y Transportes Malvinas, para una respuesta integral.