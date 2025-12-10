Mercados Bonaerenses superó los $63 millones en ventas y proyecta un 2026 con más producción olavarriense

Mercados Bonaerenses cerró el año con más de 63 millones de pesos en ventas y se consolidó como uno de los programas productivos más fuertes de Olavarría. Con ese dato como punto de partida, el intendente Maximiliano Wesner encabezó un encuentro clave con emprendedores y referentes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo para definir nuevas acciones que permitan potenciar el crecimiento en 2026 y reforzar el vínculo entre productores locales y consumidores.

En la reunión realizada en la sala de reuniones del Palacio Municipal, Wesner destacó que Mercados Bonaerenses y Sello Olavarriense son dos políticas públicas que lograron instalar una identidad productiva propia en la ciudad, articulando trabajo, cercanía y consumo local. Agradeció a los emprendedores por su compromiso en cada feria y remarcó que el desafío para el próximo año será ampliar la frecuencia de los encuentros y mejorar las condiciones de comercialización para fortalecer el desarrollo del emprendedurismo local.

Acompañado por el secretario Pablo Di Uono, el subsecretario Bernardo Baldino y la coordinadora Solange Rivarola Vales, el intendente remarcó la importancia de escuchar las experiencias y necesidades de quienes participan del programa desde su inicio. Las intervenciones de emprendedores de rubros como quesos, verduras, panificados, productos agroecológicos, sin TACC, miel, cerveza y gin artesanal permitieron trazar un diagnóstico certero del crecimiento del consumo local y del interés sostenido de la comunidad en la producción olavarriense. Durante la charla se reforzó la idea de que el Municipio debe seguir motorizando estrategias para aumentar las ventas y acompañar la profesionalización de cada proyecto.

El informe presentado detalló que durante el año se realizaron 16 ferias, con un ticket promedio superior a los 30 mil pesos, cifras que impulsan al Municipio a continuar ampliando la presencia de Mercados Bonaerenses en distintos puntos del Partido. Baldino remarcó que estos datos permiten planificar herramientas más eficientes y diseñar políticas económicas estratégicas para fortalecer al ecosistema emprendedor. Por su parte, Di Uono recordó que la Secretaría ofrece un acompañamiento integral que incluye incubación de proyectos, asesoramiento para formalización, capacitaciones y acceso a líneas de crédito que facilitan la expansión de cada emprendimiento.

Wesner insistió en que Mercados Bonaerenses y Sello Olavarriense deben seguir creciendo y adaptándose a las nuevas demandas productivas. La visión del Ejecutivo es clara: promover más ferias, incrementar la visibilidad de los emprendedores y seguir construyendo una identidad local basada en la transformación de la materia prima y el agregado de valor. Con un año récord en ventas, Olavarría proyecta un 2026 en el que la economía local, la producción artesanal y el consumo de cercanía continúen consolidándose como pilares del desarrollo regional.