 9 de Diciembre de 2025

Bahía Blanca: 30 años de prisión por haber abusado de su nieta durante años

Los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023, en Bahía Blanca, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años y su madre la dejaba al cuidado de su padre.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de 30 años de prisión por haber abusado de su nieta durante gran parte de la infancia.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años y su madre la dejaba al cuidado de su padre y su núcleo familiar porque tenía que trabajar.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre -abuelo de la menor- en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la niña en sus partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, en concurso con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia, y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores. (DIB)

