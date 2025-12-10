Este miércoles se realizó un agasajo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador/a Social | Infoeme
Miércoles 10 de Diciembre 2025
Miércoles 10 de Diciembre 2025
Olavarría
 10 de Diciembre de 2025

Este miércoles se realizó un agasajo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador/a Social

En el inicio de la mañana de este miércoles se realizó en el Salón Rivadavia del Palacio Municipal un agasajo a trabajadoras y trabajadores sociales, con motivo de la conmemoración de su día, que en nuestro país se celebra cada 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. El encuentro fue encabezado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, quien estuvo acompañada por la secretaría de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, la subsecretaria de Desarrollo Social María José Maidana y la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola.

Al encuentro concurrieron alrededor de 50 personas, quienes integran distintos equipos de trabajo de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, personal municipal que realiza una tarea trascendental en territorio, tendiendo un puente imprescindible entre la gestión municipal y la comunidad.

“Esto no es un acto protocolar, ni nada por el estilo, es un festejo de ustedes. Lo que estamos haciendo, simplemente, es compartir con ustedes el festejo de su día. Que sea un ida y vuelta, que podamos compartir entre todos y todas”, expresó la jefa de Gabinete, quien además transmitió el saludo y reconocimiento del intendente municipal.

En ese sentido, el agasajo fue pensado para poner en valor el trabajo que realizan, expresar el agradecimiento pero también propiciar un espacio de diálogo e intercambio que permita seguir aunando esfuerzos y coordinar acciones en pos de las y los olavarrienses.

“Valoramos mucho el trabajo diario que ustedes hacen. En nombre de todo el equipo les agradecemos un montón por la vocación, por el esfuerzo y por la dedicación que demuestran día a día”, concluyó Mercedes Landívar.

