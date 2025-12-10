El cronograma del Programa Municipal “Tu barrio recicla” en diciembre

El Municipio, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informó que durante el mes de diciembre continúa con las jornadas del Programa “Tu barrio recicla”.

Se trata de una iniciativa impulsada en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, con el objetivo de promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

En ese marco, este miércoles por la mañana la propuesta se desarrolló en el barrio Sarmiento, en Junín y Sáenz Peña, con la participación de vecinos y vecinas del sector.

Desde el área de Ambiente se informó que el cronograma continuará el próximo miércoles 17 en Barrio Trabajadores, en Juan Montesano y Juan XXIII. En caso de lluvia la jornada se realizará el jueves 18. En tanto que el día martes 23 de diciembre la actividad tendrá lugar en la plaza del barrio AOMA, donde actualmente se encuentra ubicado el Punto Verde (si llueve se realizará en el mes de enero). En ambos casos, la propuesta se desplegará en el horario de 9 a 12.

En cada jornada, las promotoras ambientales, junto a personal del área, reciben residuos reciclables como: papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tetrabrik, latas y envases de aluminio y conserva (deben estar limpios y secos), que luego son trasladados por el camión de recolección de GIRO hacia la Planta de Clasificación, para su tratamiento y recuperación.

En este sentido, durante los próximos días promotoras ambientales recorrerán los barrios Lourdes, Trabajadores, zona de la Escuela 6 y todo el barrio AOMA, para informar sobre la actividad e invitar a la comunidad a participar, como así también acompañar a las familias en la correcta separación de residuos reciclables.

Cabe aclarar que la propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, independientemente de su lugar de residencia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.