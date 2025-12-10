“La vuelta al barrio Chino” tuvo festejo olavarriense

Organizada por el Club Deportivo Barracas se completó la 11° edición de “La Vuelta al barrio Chino” con más de un centenar de deportistas y presencia olavarriense.

El pelotón de punta se escapó desde el mismo inicio y llegaron a promediar casi 50 kilómetros de velocidad en un trazado modificado con respeto a años anteriores y entre las Damas se ubicaron las mejores actuaciones olavarrienses con el “1-2”.

La victoria fue para Anabella Vigo con un tiempo de 2:07:30 y luego se ubicó María de los Ángeles García con 2:15:32.

Ariel Wagner, con un tiempo de 1:47:59, fue el mejor olavarriense en la General Caballeros de los 60K y finalizó cuarto. Marcos Salías, Juan Pablo Tonel, Ricardo García, Franco Díaz, Javier Elbey, Juan Avendaño, Mariano Marques, Leonardo Facundo, Gerardo García, Diego Quiroga, Héctor Urzanqui, Pablo Magariño, Matías Corso, Luis Cos, Esteban Juárez, Jacinto Caro y Rogelio Pablo completaron la nómina de olavarrienses en los Caballeros.

En los 30 kilómetros, entre los hombres, ganó Juan Carlos D´Andrea de Carlos Casares) y en Damas, la ganadora fue la local Karina Arce, seguida por Manuel Roccasalva de Olavarría, ganadora de su categoría con 1:05:29.

Nadia Zárate y Natalia Bravo entre las Damas y Claudio Enrique, Marcelo Lara, Mario Bustamante y Francisco Falcón en Caballeros, también completaron el recorrido en la categoría Promocional.

Fuente y Foto: InfoGL