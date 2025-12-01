Vóley: árbitros en el Sudamericano y presencia en capacitaciones 

El vóley olavarriense sigue con su calendario y mientras se cierran las competencias, hubo diversas actividades con presencia local.

En Chapadmalal, se desarrolló el Sudamericano de Clubes para las categorías Sub14 y Sub16 en ambas ramas con los mejores equipos de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Bolivia y hubo árbitros olavarrienses.

Catalina Hernández, Ezequiel López, Jeremías López, Agustín Arrieta, Enzo López, Tomas Esnal y el presidente del Colegio de Árbitros Pedro Perez, estuvieron presentes en tan importante competencia organizada por FEVA y la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Por otro lado, en el “Eladio Arnau” se realizó una nueva charla de “Olavarría se Capacita” y fue con la disertación de Rodrigo Martínez Granados, destacado formador oriundo de CABA y radicado en Bolívar, donde actúa como entrenador del Club Ciudad de Bolívar.

La capacitación organizada por la Sociedad de Fomento Mariano Moreno y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Olavarría contó con diferentes módulos a cargo del entrenador del equipo de la Liga Nacional de Voleibol y contó con la participación de entrenadores, jugadores, dirigentes y público en general.

Por último, y con la organización de la Federación Metropolitana de Vóley, disertó Julio Velasco ante una multitud y entre los presentes estuvo Franco Labattaglia, entrenador de Pueblo Nuevo.

El curso fue sábado y domingo en "La Casa del Vóley" y fue teórico – práctico a cargo del actual DT de la selección Femenina de Italia. En la parte práctica formaron parte la selección sub18 de la Federación Metropolitana, el plantel de Liga Nacional del club Ciudad y el plantel femenino de División de Honor de UnLAM.

Fuente: prensa AOV